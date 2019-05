Morreu nesta quinta-feira (23), a menina de 9 anos que teve 80% do corpo queimado no vazamento de gasolina de um duto da Transpetro no Parque Amapá, em Duque de Caxias. Ao dar entrada no hospital, na madrugada de 26 de abril, seu estado de saúde era gravíssimo. Outras duas vítimas do vazamento chegaram a ser internadas e receberam alta no dia seguinte.