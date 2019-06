Morre Paulo Pagni, baterista do RPM

O baterista da banda RPM, Paulo Antônio Figueiredo Pagni, morreu neste domingo (2), aos 61 anos. A informação foi confirmada através de um comunicado na rede social da banda. O músico havia feito aniversário ontem.

“Infelizmente temos a tristeza de anunciar o falecimento do nosso querido e eterno baterista, Paulo Antônio Figueiredo Pagni, o P.A. Nosso irmão partiu poucos momentos atrás, mas seu legado será eternamente lembrado. Pedimos a compreensão de todos nesse momento de dor e boas vibrações para que sua passagem seja em paz e com muita luz”. O texto foi assinado pelos integrantes Luiz, Nando e Dioy.

O baterista estava internado devido a uma fibrose pulmonar. Entretanto, a causa da morte de P.A, como era conhecido, ainda não foi divulgada.

Histórico

Integrante de uma das bandas com um dos maiores sucessos do pop/rock nacional nos anos 80, o RPM se consagrou no cenário musical com clássicos como “Olhar 43” e “Louras Geladas”. P.A entrou para o grupo em 1985, substituindo Charles Gavin.

A banda chegou a declarar um hiato brevemente na virada da década de 80 para 90. Paulo Antônio voltou a se reunir com os músicos no início dos anos 2000 e em outro momento, a partir de 2011.

Neste ano, RPM anunciou nova turnê, mas sem Paulo Ricardo.

