Morre Toni Morrison, primeira negra a ganhar o Nobel de Literatura

A escritora americana Toni Morrison morreu, nessa segunda-feira (05), aos 88 anos, em Nova York. Ela foi a primeira negra a ganhar o Nobel de Literatura. A morte foi comunicada nesta terça-feira (06) pela editora que a representava e por sua família. Em comunicado, a família de Morrison informou que ela “morreu após uma breve doença”.

A escritora foi casada com o arquiteto jamaicano Harold Morrison, com quem teve dois filhos. O casal se divorciou em 1964. A escritora deixa o filho Harold Ford Morrison e três netos.

Conheça suas obras

Conhecida por descrever as dificuldades enfrentadas pela comunidade negra nos EUA, Morrison ganhou o Nobel de Literatura em 1993 e, após uma carreira de décadas, deixa um legado com obras que se destacam pela sua humanidade, como “Amada”, “Canção de Salomão” e “Deus Ajude essa Criança”.

O romance mais famoso de Toni Morrison, “Amada”, foi inspirado em uma história verdadeira e angustiante que a escritora primeiramente achou “inacessível à arte”. O livro lhe rendeu o Pulitzer de ficção em 1988.

Seus outros trabalhos incluíram Playing in the Dark, uma coleção de ensaios; Dreaming Emmett, uma peça sobre o adolescente assassinado Emmett Till; e vários livros infantis de coautoria com Slade Morrison, seu filho que morreu de câncer em 2010.

Toni Morrison também escreveu sobre os horrores da escravidão e do racismo, questionando a noção simplista do bem e do mal.

Deixe seu comentário: