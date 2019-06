Ao menos 43 mineiros morreram na República Democrática do Congo no desabamento de uma mina em um campo explorado pela Kamoto Copper Company, filial da suíça Glencore, informaram as autoridades nesta sexta-feira (28). O número de 43 vítimas foi informado pelo governador da província de Lualaba (sudeste), Richard Muyej. Na quinta-feira (27) ele havia falado em 36 mortos.

