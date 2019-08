Julho de 2019 foi o mês em que mais pessoas morreram em intervenções policiais no Estado do Rio de Janeiro desde 1998, quando a estatística começou a ser contabilizada. Foram 194, no total, segundo dados divulgados nesta quarta-feira (21) pelo Instituto de Segurança Pública (ISP). O número equivale a mais de seis pessoas mortas por policiais por dia.

