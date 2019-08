A maioria dos 62 presos mortos em um massacre no presídio de Pará na última semana era negra, tinha até 35 anos e cometeu crimes com uso de violência. Quase metade deles ainda não havia sido condenada e, entre os que a informação está disponível, quase nenhum havia terminado a escola. O levantamento foi feito com dados cedidos pela Susipe (Superintendência Estadual do Sistema Penitenciário).

