Um jovem de 17 anos foi morto por policiais militares em Honduras, elevando para três o número de vítimas fatais nos protestos populares que exigem a renúncia do presidente Juan Orlando Hernández. Segundo parentes da vítima, o adolescente foi assassinado por militares na noite de quinta (20), após participar do bloqueio de uma estrada no departamento de La Paz.

Deixe seu comentário: