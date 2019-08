Motivado, Bruno Silva se diz pronto para estrear e quer recuperar bom futebol no Inter

*Valéria Possamai

A quinta-feira (15) marcou a apresentação oficial do novo reforço do Inter para a temporada: Bruno Silva. Acompanhado dos dirigentes Roberto Melo e Rodrigo Caetano, o volante recebeu a camisa 21. Em seu primeiro pronunciamento, já garantiu que está pronto para ajudar os novos companheiros.

“O Internacional é uma grande oportunidade. Tenho certeza que me darei bem aqui. Fui muito bem recebido e tenho certeza que foi uma grande escolha. Chego para ajudar. Estou muito motivado, confiante e feliz. Estou pronto para trabalhar muito para ajudar o grupo. Me sinto bem fisicamente. Estou inscrito e pronto para estrear no sábado diante do Fortaleza”, declarou o novo jogador do Inter.

Ao falar sobre suas características, Bruno apontou que deseja jogar na terceira função do meio-campo. O atleta quer agarrar a chance no Inter para voltar a desempenhar seu futebol. “Consigo atuar de primeiro e segundo volante, mas eu me sinto mais a vontade mesmo atuando de terceiro homem de meio. Foi assim que fui muito bem em 2017. Quero voltar a jogar na minha posição. Na terceira função de meio. Assim, sei que meu futebol vai voltar a aparecer. Odair gosta de jogar com três volantes, isso vai ajudar.”

Com pouco destaque na passagem pelo Fluminense, o volante diz não se “apegar” em trocas e que novos desafios surgem como motivação.”Sou movido a desafios. Não me apego a trocas. Quero sempre estar jogando, ajudando e venho para cá para somar.”

Bruno Silva assinou com o colorado até o final de 2019, com a opção de renovação ao término do vínculo. O jogador já teve o contrato rescindido no BID e agora aguarda a publicação contratual para que possa ficar à disposição no sábado, na partida contra o Fortaleza, na Arena Castelão.

