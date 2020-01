Notas Brasil Motorista capota carro em fuga e deixa um passageiro morto

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2020

Um passageiro do carro que capotou após o motorista furar uma barreira policial morreu no Hospital Municipal de Cuiabá nesta quarta-feira (1°). O acidente ocorreu na MT 251, em Chapada dos Guimarães, no inicio da manhã. De acordo com a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez e não possui carteira de habilitação.

