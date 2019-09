Motorista de caminhão com produtos perigosos é flagrado embriagado

Veículo transportava 62 mil litros de diesel (Foto: Reprodução)Um homem de 44 anos, morador de Criciúma (SC), foi autuado no final da manhã deste sábado (21), pela Polícia Rodoviária Federal, por dirigir embriagado uma carreta que transportava 62 mil litros de óleo diesel.

Além da multa de mais de R$2900, um processo administrativo será aberto pelo Departamento de Trânsito (Detran) para suspensão do direito de dirigir por um ano. O condutor informou os policias que havia ingerido uma garrafa inteira de cachaça na noite anterior, e conforme constatado no tacógrafo – dispositivo que monitora o tempo de uso, a distância percorrida e a velocidade – começou a dirigir a carreta no começo desta manhã.

