Motorista de caminhÃ£o de lixo Ã© baleado na Zona Norte de Porto Alegre

O motorista de um caminhão de lixo foi baleado, na manhã desta segunda-feira (26), na avenida Dante Ângelo Pilla, no bairro Rubem Berta, na Zona Norte de Porto Alegre. Os disparos foram efetuados por homens que estavam em um carro, de acordo com testemunhas.

A vítima, de 34 anos, foi atingida no ombro e levada a um hospital. O homem não corre risco de morte. Ele já havia registrado ocorrências de ameaça, segundo a Polícia Civil. A motivação do ataque está sendo investigada. O caminhão de lixo foi removido do local após os tiros.

Comentários