Motorista foge após atropelar e matar idosa de 70 anos na BR-285, em São Luiz Gonzaga

Uma idosa de 70 anos morreu após ser atropelada, na manhã desta terça-feira (20), no quilômetro 567 da BR-285, em São Luiz Gonzaga, na Região das Missões. A vítima atravessava a rodovia quando foi atingida por um carro vermelho.

O condutor do veículo fugiu do local sem prestar socorro, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. A mulher morreu no local do acidente.

