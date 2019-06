O empresário William Weslei Lelis Vieira, de 34 anos, que arrastou uma vendedora de balões de 63 anos na noite do último sábado (15), no Distrito Federal, estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) suspensa quando cometeu o crime. Ele perdeu a licença, após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool.

Deixe seu comentário: