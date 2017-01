Motorista que escoltava caminhÃ£o que transportava carga excedente Ã© flagrado dirigindo embriagado em Eldorado do Sul

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou, na manhã desta quarta-feira (18), um motorista batedor de carga excedente, de 56 anos, dirigindo sob influência de álcool na BR-290, em Eldorado do Sul.

Um agente solicitou que ele e o condutor do caminhão que era escoltado fizessem o teste do bafômetro. O motorista do veículo de escolta afirmou ter bebido na tarde anterior. Ele teve sua CNH (carteira nacional de habilitação) recolhida e a empresa providenciou outro motorista para conduzir o veículo.

