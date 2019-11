Notas Brasil MP abre nova investigação em torno de Flávio Bolsonaro

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

O Ministério Público do Rio abriu um novo inquérito para apurar a existência de “funcionários fantasmas” no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro (atualmente senador), na Assembleia Legislativa do Rio. O novo inquérito foi aberto em 23 de setembro, mas apenas nesta sexta-feira, 22 de novembro, o MP-RJ confirmou a instauração do procedimento.

