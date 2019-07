A MP (Medida Provisória) 881/19, denominada MP da Liberdade Econômica, será o tema da reunião-almoço Tá na Mesa da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul, que será realizado em parceria com o Instituto de Estudos Empresariais, excepcionalmente nesta sexta-feira (19). E terá a presença de duas autoridades para falar sobre os avanços que a MP trará à economia brasileira.

Deixe seu comentário: