Notas Brasil MP faz nova denúncia contra João de Deus por estupros

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2020

O Ministério Público de Goiás (MP-GO) denunciou João de Deus, pela 12ª vez, por crimes sexuais durante atendimentos espirituais em Abadiânia, no Entorno do Distrito Federal. Desta vez, dois guias de excursão também foram responsabilizados por suspeita de acobertar os estupros cometidos contra duas turistas do Rio Grande do Sul.

Voltar Todas de Notas Brasil

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário