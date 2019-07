MTV Miaw 2019: Halsey, Anitta e o sumido Tiago Iorc; confira os prêmios e polêmicas do evento 

A premiação MTV Miaw aconteceu na noite desta quarta-feira (3), em São Paulo, e vai ao ar nesta quinta (4). O evento contou com a presença de inúmeros famosos, inclusive artistas internacionais, como Halsey! Cheia de atitude, a cantora apresentou o hino “Nightmare”!

Pelo segundo ano consecutivo, a cantora Anitta saiu como a maior vencedora do evento, levando pra casa três prêmios: clipe do Ano (“Banana”, com Becky G), Hino do Ano (“Bola rebola”, com Tropkillaz, J Balvin, e Mc Zaac) e Pet do Ano (por seu cachorrinho Plínio, que inclusive foi à premiação!).

A atriz Bruna Marquezine também esteve entre os premiados, ela ganhou o troféu de “Ícone Miaw 2019”. Hugo Gloss e Sabrina Sato comandaram a cerimônia:

Entre os diversos shows do evento, o público teve a surpresa de ver uma apresentação de Tiago Iorc, que cantou a música “Desconstrução”. O cantor, que fez um hiato de mais de um ano na carreira, ressurgiu em maio desse ano como primeiro convidado do retorno do formato Acústico MTV. Anitta e Ludmilla abriram a festa apresentando suas parcerias “Onda diferente” e “Favela chegou”. Ludmilla marcou presença no evento com a namorada, a bailarina Brunna Gonçalves.

A música “AmarElo” de Emicida, Pabllo Vittar e Majur, teve sua primeira performance ao vivo no evento. Anavitória, Vitor Kley, Kevin O Chris, Pocah e MC Rebecca também participaram da festa.

Polêmica

As autoras do grupo Sapatour, canal no YouTube que aborda temas LGBT, estavam concorrendo ao prêmio “Aposta”. No entanto, afirmam que não foram convidadas a passar pelo Pink Carpet, não ganharam pulseiras de acesso como a dos outros concorrentes e também não foram informadas do horário em que sua categoria seria anunciada. Até o momento, a MTV não se manifestou sobre as reclamações.

OI GENTE, deixaram TODOS nossos concorrentes passar no pink carpet MENOS A GENTE! Deram ingresso superior pra todos menos pra gente! O que acham disso? KKKKKKK não temos acesso a nada! COMENTEM ESSA INJUSTIÇA PERGUNTANDO DO SAPATOUR LÁ NO MTV!!!! Espalhem isso! #PremiosMTVMIAW — Yasmin Akutsu (@yaakutsu) July 4, 2019

Todos os convidados e concorrentes com pulseiras rosa ou até superior e a gente tinha no máximo pulseira de "fumante" porque era a pulseira que tinha acesso pra SAIR do local e nem fumante a gente é HAHAHAHA era pq era nossa única opção de "acesso" kkkk #CADEOSAPATOURMTVMIAW — Yasmin Akutsu (@yaakutsu) July 4, 2019

Famosos da internet prestaram solidariedade após a situação, exigindo um esclarecimento da MTV:

Alou @MTVBrasil seria bacana vcs se pronunciarem sobre o q fizeram com as mulheres do Sapatour. Tem mta coisa entalada sobre prêmios no Brasil q eu venho segurando há anos. Mta coisa mesmo. E essa foi meio q a última gota de paciência q o copo consegue segurar. FALEM ALGO! — Felipe Neto (@felipeneto) July 4, 2019

Acabei de ver aqui sobre o descaso que rolou com as gurias do @sapatouroficial hoje no MTV Miaw e tô muito chateada. :/ Que falta de respeito, isso não se faz com ninguém, nunca. Essas minas merecem o mundo e representam muita gente! #CADEOSAPATOURMTVMIAW — Tay Galega (@taygalega) July 4, 2019

Fui ver minha migles do @sapatouroficial no prêmio hoje e elas não conseguiram nem passar no tapete chocada 💔 https://t.co/HYAVbv9Xz7 — Dora Figueiredo (@dorafigueiredo) July 4, 2019

Feliz de ver que #CADEOSAPATOURMTVMIAW entrou nos trends depois de tudo que eu ouvi de amigos que estavam por lá. Não se cala quem tem voz, amigos. Não se esconde quem tem que aparecer também não. Não por muito tempo. 💪 — Babi Dewet (@babidewet) July 4, 2019

