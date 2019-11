Futebol Mudança de posição, espelho em Víctor Cuesta e renovação: Bruno Fuchs fala sobre 1° ano de profissional no Inter

Por Redação O Sul * | 22 de novembro de 2019

O ano de 2019 marcou momentos especiais para o zagueiro Bruno Fuchs. Em entrevista exclusiva à Rádio Grenal, o jovem de 20 anos revelou como vendo sendo o seu 1° ano no time profissional. Com boas atuações nos 9 jogos que esteve em campo, conquistou a apreciação junto aos torcedores e já é visto como bons olhos para a próxima temporada.

“Tem sido gratificante. Um ano diferente, primeiro ano como profissional. Batalhei muito para estar aqui, desde o começo no Inter. Tem sido um ano especial, e espero que os próximos anos sejam tão especiais ou melhores”, declarou Fuchs.

Confira trechos da entrevista com Bruno Fuchs

Mudança de posição no profissional

Na base, principalmente aqui no Inter, a gente tenta propor bastante o jogo. Até por isso virei zagueiro, jogava um pouco mais à frente como volante.

Referências no futebol

O espelho que eu tenho é o Cristiano Ronaldo, como atleta. Na minha posição, o Sergio Ramos, Thiago Silva e o Cuesta aqui do grupo. São estilos parecidos, que eu gosto de jogar.

Sobre Victor Cuesta: Eu olhava os jogos e sempre sonhava estar junto com ele. Jogar junto com ele não tem explicação. Olho para o lado e vejo ele, eu me sinto bem, fico com moral e à vontade para jogar.

Projeção para a próxima temporada

Almejo estar no grupo, procurando meu espaço, estar jogando. E buscar título, que este ano não conseguimos, batemos na trave duas vezes.

Renovação até 2023

A renovação foi fácil, estou há 10 anos aqui, não teve problema algum. Pretendo cumprir pelo menos estes 4 anos da melhor maneira possível, conquistar títulos.

Seleção Brasileira

Estive com a Seleção na preparação para a Copa América. Foi um momento incrível. Mas eu vi que em um futuro eu posso estar ali junto com eles. Tenho este sonho de disputar a Copa do Mundo com a Seleção sim.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

