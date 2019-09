Mulher argentina é presa pela Receita Federal com mais de 13 quilos de drogas no aeroporto de Porto Alegre

Uma mulher de 34 anos foi presa na noite desta quarta-feira (11) por agentes da Receita Federal, ao chegar no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Ela estava com mais de 13 kg de drogas.

Ao revistarem a passageira, os agentes encontraram 10,85 kg de substância MDMA, que é o princípio ativo do ecstasy, e 2,44 kg de comprimidos de ecstasy. O entorpecente foi detectado com a ajuda do cão farejador K9 e o narcoteste confirmou se tratar de drogas.

Conforme a Receita, a mulher vinha de um voo da Holanda, que chegou às 19 horas em Porto Alegre. Ela informou que iria ficar alguns dias na Capital, e depois seguiria para Buenos Aires.

A mulher foi encaminhada à autoridade policial e deve ser apresentada a um juiz, que analisará o auto de prisão em flagrante, na manhã de quinta-feira (12).

