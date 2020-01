Magazine Mulher do príncipe Harry, Meghan Markle volta para o Canadá

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Mudança, que ainda não se sabe se é definitiva, acontece após decisão do casal de abandonar as funções na realeza Foto: Reprodução Mudança, que ainda não se sabe se é definitiva, acontece após decisão do casal de abandonar as funções na realeza (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A mulher do príncipe Harry, Meghan Markle, voltou para o Canadá, país onde passou parte de sua vida, com o filho, Archie, de oito meses, após a decisão do casal de abandonar suas funções na realeza britânica – o bebê, que nasceu em Londres, no Reino Unido, é o sétimo na linha de sucessão ao trono. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (10).

Ainda não se sabe se Harry acompanhou Meghan nem se a ida ao Canadá é definitiva. Na quarta-feira (08), Harry e Meghan anunciaram que deixarão a condição de “membros seniores” da família real britânica e que querem ter “independência financeira”, depois meses sob pressão midiática.

Segundo o casal, a decisão foi tomada “após muitos meses de reflexão e discussões internas” e eles optaram por “fazer uma transição este ano”. “Agora, planejamos equilibrar nosso tempo entre o Reino Unido e a América do Norte, continuando a honrar nosso dever para com a Rainha, a Commonwealth”, disseram o duque e a duquesa de Sussex em um comunicado.

“Esse equilíbrio geográfico nos permitirá criar nosso filho com uma apreciação pela tradição real em que ele nasceu, além de proporcionar à nossa família o espaço para se concentrar no próximo capítulo, incluindo o lançamento de nossa nova entidade beneficente.”

Em resposta, o gabinete da Rainha Elizabeth II, avó de Harry, divulgou um comunicado, no qual diz que as discussões com o casal estão em estágios iniciais. A imprensa do país, entretanto, afirma que a família real britânica ficou magoada e desapontada com o repentino anúncio.

Harry é o sexto na linha de sucessão ao trono, atrás do pai, o príncipe Charles, de seu irmão mais velho, William, e dos sobrinhos, George, Charlotte e Louis.

Meghan, que nasceu nos Estados Unidos, em Los Angeles, em um bairro conhecido como “a Beverly Hills negra”, morou por anos no Canadá. Ela e Harry se casaram em maio de 2018, na Inglaterra, e o primeiro filho do casal, Archie Harrison, nasceu em maio de 2019, no país do pai.

