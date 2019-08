Mulher é morta a facadas em briga com vizinho na Gardênia Azul

Uma mulher identificada como Carla Cristina Freitas, foi morta esfaqueada, na tarde desta quarta-feira, após uma discussão com um vizinho.

Segundo a polícia, agentes foram acionados às 15h, e ao chegarem ao local já encontraram a vítima morta e o vizinho, identificado como Alisson Pereira, de 29 anos, que seria o autor do crime, também estava ferido com marcas de faca. Ele foi encaminhado para o Hospital municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Não há informações sobre o estado de saúde dele. Os vizinhos afirmaram que Carla teria reclamado do som alto que estava na casa de Alisson, e ele não teria gostado da queixa e teria ido na casa dela para tirar satisfação.

A Divisão de Homicídios da Capital (DH) foi acionado para o local para fazer perícia e está responsável pelas investigações do caso. A vítima era mãe de dois filhos, que viviam com ela.

Deixe seu comentário: