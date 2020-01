Polícia Mulher é presa por abusar sexualmente dos filhos em Arroio do Sal

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Imagens dos atos sexuais eram divulgadas em troca de dinheiro Foto: Divulgação A menina sofreu abusos dos 9 aos 11 anos de idade. (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

Uma mulher foi presa por estupro de vulnerável em Arroio do Sal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, na quarta-feira (15).

Segundo a Polícia Civil, além de abusar sexualmente dos três filhos, ela filmava os atos libidinosos e divulgava o material em troca de dinheiro.

A polícia não divulgou a identidade da criminosa nem o endereço onde foi realizada a prisão. As idades das vítimas também não foram reveladas.

