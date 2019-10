Mulher é presa por tráfico de drogas em Alvorada

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (23) em flagrante uma mulher pelo crime de tráfico de drogas. A ação, realizada pelo Denarc (Departamento Estadual de Investigações do Narcotráfico), ocorreu no bairro Nova Americana em Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com ela foram localizadas porções de maconha, cocaína e crack, prontas para a venda.

A prisão ocorreu após diligências em uma região com grande incidência de tráfico de drogas. A ação integra a estratégia da Polícia Civil de intensificar a presença do estado em áreas conflagradas em razão do tráfico de drogas.