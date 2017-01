Um vídeo postado recentemente no YouTube e feito supostamente em Kansas City (EUA) mostra um momento inusitado, segundo relato do “Mirror”: uma mulher obesa é “rebocada” por uma picape por não caber dentro do carro.

Nas imagens, a “carona” é vista sentada em uma cadeira de rodas. Elas foram feitas por um motorista que vinha atrás.

A picape só parou ao chegar à garagem de uma residência. E quase caiu.

Assista:

Comentários