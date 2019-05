Mulheres expulsaram quatros rapazes que entraram no vagão exclusivo do metrô do Distrito Federal, na noite de quarta-feira (29). Vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que os jovens são retirados do vagão, exclusivo para mulheres e pessoas com deficiência. A gravação foi feita na estação Galeria, após o show gratuito da cantora Marília Mendonça, na Torre de TV.