Fãs iranianas poderão assistir a uma partida de qualificação para a Copa do Mundo de futebol masculino na República Islâmica em outubro. Embora as mulheres estrangeiras tenham acesso limitado a partidas no Irã, as mulheres iranianas foram banidas dos estádios quando equipes masculinas estão jogando desde a Revolução Islâmica em 1979.