Mumuzinho e Gabriel Farias anunciam show em Gravataí

Com a promessa de entregar um grande show, Mumuzinho e o sertanejo Gabriel Farias se apresentam na próxima quinta-feira (19) em Gravataí. As apresentações acontece na T20 Twenty, nova casa de eventos da região. Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de vendas e também online a partir de R$ 45,00.

Mumuzinho apresenta “A voz do meu samba”, show produzido em sua nova turnê. O artista, que vem emplacando diversos sucessos, canta um dos sambas mais tocados no Brasil no momento, a música “Fulminante”. Antes, porém, o show é por conta do cantor Gabriel Farias. Além de seus grandes sucessos, como “É culpa do Coração”, “Pais” e “É com ela que vou ficar”, também vai cantar grandes nomes do sertanejo. “Gosto de levar a alegria e as melhores energias que meu trabalho é capaz de proporcionar às pessoas pelos quatro cantos do país. Vamos ter um grande evento em Gravataí. Cantar no mesmo palco que o Mumuzinho será uma honra”, conta Farias.

Outros artistas também participam do evento, que é recomendado para maiores de 18 anos.

Serviço:

Data: 19 de setembro de 2019 (quinta-feira)

Horário: 23h

Local: Parque Florido – Gravataí – RS

