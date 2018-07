Mundial: A França e a Croácia se enfrentam neste domingo em uma final inédita

O edição de 2018 do Mundial chega ao fim neste domingo (15), com uma final inédita: França e Croácia se enfrentam no Estádio Luzhniki, em Moscou. A previsão é que a cerimônia de encerramento da competição aconteça trinta minutos antes do jogo, às 11h30min (horário de Brasília-DF). O evento terá a participação do músico latino Nicky Jam, que irá apresentar a música tema do evento esportivo, “Live it Up”, e também do ator Will Smith e da cantora albanesa Era Istrefi.

A Croácia enfrentará a França na final, depois de derrotar a Inglaterra por 2 a 1 na última quarta-feira (18). A equipe francesa classificou-se na terça (10) ao vencer a Bélgica por 1 a 0 no estádio de São Petersburgo, depois de um jogo tático em que os Blues pareciam ter tudo sob controle em todos os momentos.

Os croatas, que viraram sobre a Inglaterra na prorrogação, surpreenderam no Mundial, mas sem deixar de enfrentar polêmicas. O jogador Nikola Kalinic foi cortado da seleção após o jogo contra a Nigéria, por se negar a atender ao pedido do técnico Zlatko Dalic de entrar em campo aos 40 minutos do segundo tempo. A equipe foi multada pela entidade máxima do futebol por “comportamento antidesportivo” em 15 mil francos suíços (cerca de 58,8 mil reais) por conta de um vídeo publicado nas redes sociais em que o zagueiro Domagoj Vida e o integrante da comissão técnica Ognjen Vukojevic dedicaram a vitória da Croácia sobre a Rússia nas quartas de final para o Dínamo (de Kiev) e para a Ucrânia, país em conflito com os donos da casa.

Terceiro lugar

A Bélgica bateu a Inglaterra por 2 a 0 neste sábado (14) e se tornou a terceira colocada na competição, conquistando a melhor campanha da sua história no Mundial. Os gols foram marcados por Meunier e Hazard.

Logo aos três minutos da etapa inicial, Meunier chegou completando cruzamento de Chadli e abrindo o placar para os belgas. Mesmo atrás, a equipe de Harry Kane, que veio bastante modificada em relação ao time titular, não conseguiu incomodar no restante da primeira etapa, enquanto De Bruyne, Hazard e Lukaku continuaram oferecendo perigo ao goleiro Pickford.

O técnico britânico, Gareth Southgate, voltou com modificações no intervalo, colocando Dele Alli e Rashford, e os ingleses pressionaram atrás do empate. Alderweireld precisou tirar uma bola em cima da linha em finalização de Dier. Mas, nos contra-ataques, o veloz ataque belga deu trabalho a Pickford, que fez excelente defesa em outra tentativa de Meunier. Aos 37 minutos, De Bruyne puxou jogada pelo meio e enfiou para Hazard, que não deu chances ao goleiro, fechando o placar em 2 a 0.

Catar 2022

O Mundial de 2022 será realizada no Catar, de 21 de novembro a 18 de dezembro. Será o primeiro evento deste tipo realizado durante o outono no hemisfério norte, já que as elevadas temperaturas do emirado em junho/julho, em torno dos 50 ºC, impedem que o torneio seja realizado durante o verão boreal. A realização do Mundial neste calendário vai obrigar uma reorganização das competições nacionais na Liga Europeia.

