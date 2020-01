Esporte Na estreia dos titulares, Inter vence Pelotas por 3 x 1

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2020

Foto: Ricardo Duarte | Internacional

Na estreia do time titular, o Internacional venceu o Pelotas por 3 x 1. Em noite inspirada de D’Alessandro, a frente do torcedor, Eduardo Coudet deu mais um passo na sua trajetória no clube e em preparação para estreia na Libertadores diante da Universidad do Chile.

O jogo

Em um fim de noite bastante quente em Porto Alegre, Eduardo Coudet escalou para mais de 18 mil Colorados o primeiro time titular do Inter para 2020. No ataque, D’Alessandro e Guerrero buscavam as primeiras ações ofensivas, bastante apoiados pelos estreantes Moisés e Rodinei, que praticamente viveram no ataque Colorado.

Mesmo com bastante ação ofensiva, foi preciso que o D’Alessandro voltasse até a defesa para buscar a bola e fazer um belo lançamento encontrando Edenílson na área, que desviou para o fundo das redes. Estava aberto o marcador no estádio Beira-Rio.

O Pelotas tenta criar, em escapadas de contra-ataque, mas sem efetividade. O time de Eduardo Coudet suportava bem defensivamente e buscava oportunidades para aumentar o marcador. Contudo, foi apenas no segundo tempo que o Inter conseguiu ampliar.

Em uma bela cobrança de falta, D’Alessandro marcou o segundo gol Colorado. Era a noite do Argentino que já havia assistido Edenílson no primeiro gol. O camisa 10 foi escolhido o Dono da Bola da Rádio Grenal na partida.

Porém, ainda havia tempo para mais. Paolo Guerrero buscava o seu gol e ele veio. Após uma cobrança de escanteio, o peruano subiu mais alto que todos e encontrou o seu primeiro gol na tempo. Na partida entretanto ainda havia chance para que o Pelotas descontasse. Em um novo escanteio, Felipe subiu nas costas de Moisés e descontou.

Com duas vitórias, o Inter volta a campo na quarta-feira, desta vez fora de casa diante do São Luiz, em Ijuí.

