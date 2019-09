Namoro entre Miley Cyrus e Kaitlynn Carter chega ao fim

O breve romance entre a cantora Miley Cyrus e a modelo Kaitlynn Carter chegou ao fim. O fim do namoro foi noticiado por uma fonte próxima à artista, em depoimento à revista People. De acordo com a publicação, as duas celebridades decidiram seguir suas vidas separadas, mas fizeram juras de “amizade eterna” em seguida ao término.

“Elas continuam amigas, elas já eram amigas, estavam à disposição uma da outra quando separaram de seus ex e fizeram juras de amizade eterna, mas não estão mais em um relacionamento romântico”, ressaltou o contato ligado à cantora.

Apesar de Cyrus e Carter ainda não terem se pronunciado publicamente sobre o suposto término até o momento, caso o fim do namoro seja confirmado, elas terão ficado juntas por cerca de um mês. O romance veio à público no início de agosto, quando chegaram à internet várias fotos das duas juntas trocando beijos em um passeio de barco na Itália.

No mesmo dia, foi divulgado o início do processo de divórcio de Cyrus e seu agora ex-marido, o ator Liam Hemsworth. Nos dias seguintes, Cyrus e Carter foram vistas juntas em baladas em Los Angeles e caminhando de mãos dadas pelas ruas da cidade.

Kaitlynn também acompanhou Miley aos VMA da MTV em Nova York no final de agosto, em que Miley fez uma paerformance de “Slide Away” – sua nova música sobre a separação de Liam Hemsworth.

Quando o romance de Cyrus e Carter foi revelado, a modelo também havia acabado de se separar do ex-marido. A top modelo era casada com o empresário Brody Jenner, um dos filho da socialite, empresária e ex-modelo Caitlyn Jenner.

