Não consegue emprego? Veja os erros que podem estar te impedindo

No Brasil, é crescente a busca por vagas no mercado de trabalho. O alto número de desempregados no País comprova essa afirmação: são quase 12 milhões, segundo o IBGE. Para auxiliar quem procura emprego, o empresário Figueiredo Gel, apontou quais são os principais erros cometidos seja na entrevista ou na candidatura. Confira e saiba como se recolocar:

Habilidades devem ser compatíveis com a vaga pretendida

Em processos seletivos é muito comum receber currículos de candidatos muito qualificados, mas que não tem no seu rol de habilidades e conhecimentos aderência à vaga pretendida. É como você se candidatar a cirurgião e ser formado em aeronáutica: ambas são áreas que exigem alto índice de especialização do candidato, mas as áreas não são afins e não partilham conhecimentos.

CV organizado

O CV não precisa ser uma biografia da pessoa e deve conter preferencialmente dados relevantes para a vaga pretendida. Além disso a apresentação é fundamental, digitalizado, limpo, sem poluição visual e, obviamente direto, organizado e sem erros de português.

Não minta no CV nem nas entrevistas

Apesar da necessidade do candidato em conseguir a vaga, é preciso ser o mais sincero possível tanto no CV como durante as entrevistas. Ainda que uma mentira não seja detectada na seleção, o que já causa descarte automático do candidato, lembre-se que suas habilidades serão colocadas a prova no dia a dia, no ambiente de trabalho.

Cuidado com as redes sociais

É mais comum atualmente os recrutadores verificarem as redes sociais dos candidatos como parte da seleção. Recomenda-se manter em privado as coisas mais particulares, para amigos e família, e no perfil público manter uma postura que condiga com a sua pretensão corporativa. Durante um processo de seleção, certos excessos e posts podem não ser bem vistos pelos recrutadores, por diversos motivos. Evite se expor desnecessariamente.

Ver o recrutador como amigo pessoal

Na hora da entrevista, manter uma postura profissional e adequada é o esperado. Por mais que o recrutador busque quebrar o gelo e ser sociável, ele está ali para avaliar se você tem o perfil para a vaga e irá reparar em tudo que for dito e feito. Seja amigável, mas excessos devem ser evitados.

Postura

Olhar o celular durante a entrevista, olhar muitas vezes para o relógio, interromper a fala do entrevistador e ter uma postura desagradável podem colocar tudo a perder. Na entrevista sua postura, eloqüência e cordialidade são analisadas e vão muito além das informações contidas no CV.

