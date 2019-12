Celebridades “Não quero ser cantora para o resto da vida”, diz Anitta

14 de dezembro de 2019

Eleita pela segunda vez a Mulher do Ano, Anitta revolucionou o cenário musical no Brasil e também no exterior. Planejando se aposentar aos 30 anos, a cantora fez um balanço sobre a carreira e revelou o desejo de diminuir o ritmo. O motivo alegado pela funkeira é a proximidade da família.

“Quero muito construir minha própria família. Quero muito ter mais tempo com minha família [Ao todo, somos 17, falo com eles todos os dias. Até hoje, só fiz uma viagem com todos]. E, mais para frente, quero me arriscar em outra profissão. Não quero ser cantora para o resto da vida”, declarou.

Anitta, que deixou de ser a própria empresária após cinco anos, construiu sua imagem como sempre desejou: com liberdade para mudar o que não agradava. “Nunca tive vontade de lacrar para fazer música e estar em primeiro lugar nos rankings. Sempre quis fazer diferente. Gosto de criar controvérsias para fazer as pessoas discutirem, provocar o debate da diversidade de opiniões. Coloquei na cabeça que eu precisaria apresentar o funk ao mundo para fazer os brasileiros darem o devido respeito ao ritmo”, comentou a artista, que negou rumores de que estaria pensando em se mudar para os Estados Unidos no próximo ano.

Anitta acumulou sucessos em 2019: a carioca de Honório Gurgel foi convidada por Madonna para um dueto na música “Faz Gostoso”, que integra o álbum “Madame X”; o vídeo de “Terremoto”, gravado com Kevinho, ter sido o mais assistido no mundo no dia do lançamento – com 10 milhões de views nas primeiras 24 horas em que foi ao ar; o álbum “Kisses” trilíngue com dez novas músicas e vídeos lançados simultaneamente ter sido indicado ao Grammy Latino como melhor disco urbano – com participação de Snoop Dogg, Becky G, Prince Royce, Swae Lee, Ludmilla, Papatinho, Chris Marsh, Caetano Veloso, DJ Luian, Mambo Kingz e Alesso.

