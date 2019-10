Em uma tentativa de colocar panos quentes na crise no PSL, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (16) que não quer tomar o controle do partido e que não tem mágoas do presidente nacional da legenda, o deputado federal Luciano Bivar (PE). “O partido tem de fazer a coisa que tem de ser feita. (…) Eu não quero tomar partido de ninguém. ”, disse.

