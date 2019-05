Narrado por um cachorro, “A Arte de Correr na Chuva” ganha primeiro trailer

Filme com cachorro é o ponto fraco de muita gente! Se identificou? Então essa é para você: foi liberado o primeiro trailer de “A Arte de Correr na Chuva”, filme da obra de Garth Strein. Com pouco mais de dois minutos, o vídeo é de arrancar arrepios, suspiros e lágrimas.

Na história, Enzo é um cachorro tão sábio e bondoso que, como o próprio dono o apresenta, “é mais uma pessoa do que um cachorro”. Ele e o aspirante a piloto de Fórmula 1 viveram o que podemos chamar de amor à primeira vista: Danny o adota quando ainda era um bebê, e, instantaneamente, os dois se tornam melhores amigos. Companheiros um do outro em qualquer situação, nós já podemos sentir o quanto a perda do dono e amigo fez o Golden Retriever sofrer.

O filme seguiu a mesma linha adotada no livro, em que o cão é o próprio narrador e recorda com saudosismo as lições que aprendeu com a relação de troca, reciprocidade e amor que viveu com o dono. Em inglês, o dublador de Enzo será Kevin Costner. Quem será que assumirá a bronca na versão brasileira?

E é bom já ir separando os lencinhos! A Arte de Correr na Chuva chega nos cinemas em menos de três meses, no dia 9 de agosto deste ano.

Por enquanto, confere o trailer:

Deixe seu comentário: