Nasce Maria Manoela, filha de Fernanda Lima e Hilbert

Nasceu neste domingo (27), Maria Manoela, filha de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert. O parto foi normal e aconteceu em São Paulo.

O casal já postou nas redes sociais a primeira foto da recém-nascida que chegou ao mundo com 3,5 quilos. Na publicação, Fernanda Lima disse que a bebê está “cheia de saúde”, a família está radiante e agradeceu o carinho dos amigos e seguidores do Instagram.

“Agora vamos descansar um pouquinho. Amor, te amo até o infinito! Obrigada pelo pai e marido amado e companheiro que tu és. Que aventura!”, se declarou a apresentadora para o parceiro Rodrigo Hibert.

O apresentador também homenageou a mulher: “como vc é forte, te admiro e te amo muito!! vc foi incrível!”.

O casal já recebeu as felicitações de outras personalidades como Tata Werneck e Rafael Vitti, que se tornaram pais de Clara Maria.

Gravidez do terceiro filho

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert anunciaram no Instagram a gravidez do terceiro filho em 3 de abril. “Grávidos e felizes!”, escreveu a apresentadora na legenda da foto em que aparecia com uma barriguinha saliente ao lado do marido que também mostra o abdome. “Família crescendo”, publicou ele.

Os apresentadores estão casados desde 2006 e são pais dos gêmeos João e Francisco, de 11 anos.