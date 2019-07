Mais de cem pessoas estão perdidas depois de um naufrágio no Mar Mediterrâneo perto da costa da Líbia, de acordo com a agência para refugiados da ONU (Organização das Nações Unidas) no país, a UNHCR Líbia. Outras 140 pessoas foram resgatadas e voltaram à terra. Elas recebem assistência médica. A Líbia é o ponto de partida para quem tenta atravessar o Mar Mediterrâneo para chegar à Europa.

