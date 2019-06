Navio de cruzeiro colide com barco em Veneza; veja o vídeo

Quatro pessoas ficaram feridas após uma colisão entre um navio de cruzeiro da MSC e um barco de turismo no porto de Veneza, na Itália. O caso aconteceu durante o domingo (2) e de acordo com informações, o MSC “Opera” estava atracado no cais de San Basilio quando teve uma falha no motor.

Pelo menos dois passageiros do barco de turismo ficaram levemente feridos enquanto outros dois foram hospitalizados por precaução. Entre as vítimas há uma mulher norte-americana, um neozelandês e dois australianos.

“O navio da MSC registrou uma falha no motor, imediatamente reportada pelo comandante. O motor foi bloqueado, mas empurrado, porque a velocidade aumentou, como confirmado”, afirmou à ANSA Davide Calderan, presidente da companhia que estava guiando o ‘Opera’ em sua parada, antes do acidente. Dois rebocadores ainda tentaram parar o navio até que um dos cabos quebrou, cortado pelo impacto do barco contra a água.

O prefeito de Veneza, Luigi Brugnaro, estava no local do acidente e se pronunciou em sua conta no Twitter.

#Venezia, incidente a San Basilio: terminato il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica.

➡️ Il #ComunicatoStampa congiunto con il Prefetto di Venezia https://t.co/79XDMcbWID @infprefve @comunevenezia pic.twitter.com/I6zKcQfqKu — Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) June 2, 2019

Ainda na rede social, Brugnaro informou também aos cidadãos que a regata marcada para hoje, foi cancelada. “Neste momento devemos dar prioridade aos meios de resgate”.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento que navio atinge o cais:

Mais imagens do acidente desta manhã no cais de Veneza. Os quatro desgraçados turistas que quase caíram à água escaparam por pouco.#grandinavi #Venezia pic.twitter.com/oyf7I6OyNS — Noélia de Santa Rosa 🌹🇵🇹 🇵🇸 (@NoeliaSantaRosa) June 2, 2019

