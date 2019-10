O conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) Estilac Xavier negou um pedido da Opus Promoções para suspender o processo de licitação para concessão parcial do Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre. A empresa alega que há equipamentos e instalações de sua propriedade no local e que o certame teve seu caráter competitivo prejudicado em virtude de exigências do edital.