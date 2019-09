Benjamin Netanyahu, do Likud, e Benny Gantz, do Azul e Branco, se reuniram nesta segunda-feira (23) com o presidente de Israel, Ruven Rivilin, para chegar a um acordo sobre quem será o próximo primeiro-ministro do país. Nenhum dos dois obteve a maioria nas eleições da semana passada. O jornal “Haaretz” afirma que eles teriam concordado em compor um governo de união.