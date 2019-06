Neymar beija herdeira milionária e curte festa regada a bebida com Gabriel Medina

Na madrugada de quarta-feira (26), o jogador Neymar, 27, foi à festa de aniversário do jogador do Real Madrid, Vinicius Jr., em uma casa noturna na região da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e foi flagrado trocando beijos com uma mulher. A festa, regada a bebida, também contou coma presença de Gabriel Medina. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

O momento foi registrado em um vídeo e publicado, sem querer, pelo amigo de Neymar, Diogo Canto. Nele, Canto aparece festejando com outros amigos, mas deixa aparecer, ao fundo, o jogador do PSG (Paris Saint Germain) com a mulher.

Segundo o jornal Extra, tratava-se da estudante de engenharia Isabela Leonetti, 25. Ela é herdeira de uma empresa de cartão de créditos avaliada em US$ 2 bilhões (cerca de R$ 7,6 bilhões) e já conhecia Neymar, tendo, inclusive, o paquerado outras vezes.

Gabriel Medina, 25, também estava na festa e foi flagrado beijando uma mulher loira. Após a celebração, Neymar e Medina curtiram uma piscina com borda infinita dentro de um hotel na mesma região, cercados por outros amigos, mulheres e cervejas.

Filho de Neymar sofre com acusações

Filho do jogador Neymar, 27, acusado pela modelo Najila Trindade de abuso sexual, Davi Lucca tem sofrido com xingamentos na escola. Segundo informações do Jornal Nacional (Globo), o garoto de sete anos teria sido chamado de “filho de estuprador”.

O detalhe foi revelado pelo próprio jogador do PSG em audiência. O menino é fruto de um rápido relacionamento entre o esportista e Carol Dantas, 25. Ele não tem ido às aulas frequentemente.

Neymar é acusado de abuso sexual e agressão pela modelo após um encontro que aconteceu em Paris, em maio. O jogador nega as acusações na justiça.

Em rápido pronunciamento na saída do depoimento em São Paulo no dia 13, Neymar disse que “a verdade aparece cedo ou tarde”.

No dia 6 de junho Neymar deixou o hotel da Seleção brasileira em Brasília após ser cortado devido a uma ruptura ligamentar no tornozelo direito durante a partida contra o Qatar, em Brasília.

No período em que esteve à disposição do grupo, Neymar até recebeu apoio de torcedores brasileiros, mas o número de reveses foi bem maior e contemplou desde a perda da braçadeira de capitão a uma acusação de estupro em Paris, que lhe rendeu duas investigações no Brasil.

Uma delas é pela suposta violência sexual, e a outra, por crime de informática. Ao se defender da primeira, ele expôs conversas com a denunciante. Nelas, foram exibidas imagens da mulher nua e seminua –com o rosto e partes íntimas borradas, depois identificada como Najila Trindade.

Após aceitar ir a Paris para encontrar com o jogador e se encontrarem em um hotel, Najila diz ter alertado Neymar que não queria seguir com a relação, já que ele estava sem preservativo. Ela afirmou que o atleta da seleção brasileira a agrediu e ignorou seus apelos.

