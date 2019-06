Neymar é acusado de estuprar uma brasileira em Paris

Uma mulher registrou um B.O (boletim de ocorrência) acusando o atacante Neymar de estupro. Segundo o documento registrado na sexta-feira (31) na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, na capital paulista, o fato teria ocorrido dia 15 de maio, em Paris. O nome da mulher é mantido em segredo.

No documento, a acusação é de que Neymar conheceu a mulher por meio do Instagram. Após conversa, ficou acertado, por meio de um amigo do jogador, chamado de Gallo, que ela receberia passagem e hospedagem para viajar à França para conhecer Neymar. Segundo o relato, ela ficou hospedada a partir de 15 de maio no Sofitel Paris Arc Du Triomphe e, por volta das 20h, Neymar teria chegado embriagado ao hotel.

Após trocas de carícias, a mulher acusou Neymar de ficar agressivo e, mediante violência, praticou relação sexual sem o consentimento da vítima. Ela disse no depoimento que voltou ao Brasil no dia 17 de maio e que estava abalada emocionalmente e com medo de registrar a ocorrência.

Delegada da 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, Juliana Bussacos confirmou a existência do documento. “O BO foi registrado. Maiores informações serão passadas via assessoria de imprensa”, afirmou.

Por meio de nota oficial, o departamento de comunicação da Secretaria de Segurança Pública se manifestou sobre o caso. “Houve uma denúncia registrada pela vítima na 6ª DDM. O inquérito policial segue em sigilo”, diz a nota. O estafe de Neymar disse ainda não ter conhecimento do caso.

O pai de Neymar defendeu o jogador e sugeriu que ele foi vítima de uma armadilha. “Vamos trabalhar com a verdade. Vamos expor a situação para que a opinião pública possa enxergar onde mulheres e homens falando sobre machismo e um monte de coisa. Não toleramos isso. São momentos difíceis. Se a opinião pública não estiver esclarecida, não mostrar a verdade rapidamente, isso vai virar uma bola de neve. As conversas dessa moça com ele mostrar que foi uma armadilha criada, a gente vai expor”, declarou.

“Neymar conseguiu guardar as conversas e tudo o que se fala sobre a relação com o Neymar. Em nenhum momento fez isso. Sei que meu filho pode ser acusado de muitas coisas, mas sei o menino que ele é. Sei o homem que Neymar. Desta vida, a gente vai fazer com que a justiça venha o mais rápido possível”, completou.

Neymar se apresentou à Seleção Brasileira dia 25 de maio, dez dias depois do suposto incidente relatado pela mulher que o acusa. Ele foi liberado antes por seu clube, que ainda faria um jogo pelo Campeonato Francês. No dia 28, ele sentiu uma dor no joelho esquerdo e deixou o treinamento na Granja Comary, no centro de treinamento da seleção e ficou dois dias sem treinar no campo. Na sexta-feira (31) e neste sábado (1º), entretanto, ele voltou a trabalhar com os companheiros.

Neste sábado, todos os jogadores ganharam folga e só precisam se reapresentar em Teresópolis, onde a seleção se prepara para a Copa América, na manhã deste domingo (02).

Deixe seu comentário: