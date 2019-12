Celebridades Neymar, é você? Pabllo Vittar posta foto em Nova York parecida com jogador

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Cantora diz estar na cidade americana para um "projeto secreto" Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Pabllo Vittar, de 25 anos, virou meme na internet depois de postar uma foto em suas redes sociais. Na publicação, a cantora anunciou que está em Nova York para um “projeto secreto”. Entretanto, não foi esse o motivo do furor dos internautas, e sim a semelhança dela com o jogador Neymar no registro. “Neymar está diferente”, publicou uma seguidora. “Neymar, é você ?”, postou outro fã.

Desmontada, a cantora apareceu no clique de cabelos curtíssimos e descoloridos, assim como o estilo do atleta. Ainda sobre o look na fotografia, a artista veste jaqueta preta, camisolão listrado e botas de cano alto, sem falar nos óculos escuros no rosto e fones de ouvido em volta ao pescoço.

Recentemente Vittar lançou seu novo álbum de nome “111” (pronuncia-se “cento e onze”), que reúne parcerias inéditas e letras em português, inglês e espanhol.

Num primeiro momento foram disponibilizadas quatro canções ao público e o restante –mais seis músicas– deve sair apenas em 2020. Segundo a cantora, será o bolo da festa.

Não é a primeira vez que ela é confundida com outros artistas. Já aconteceu, inclusive, com Cléo e Luísa Sonza.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário