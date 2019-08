Neymar fora da estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês

Neymar não foi relacionado pelo técnico alemão Thomas Tuchel para a estreia do PSG (Paris Saint-Germain) no Campeonato Francês, neste domingo (11), diante do Nimes. O anúncio foi feito neste sábado (10) pela manhã por Leonardo, diretor esportivo do time parisiense.

O dirigente confirmou a existência de negociações “mais avançadas do que antes”. “Mas o PSG não está preparado para aceitar”, afirmou o ex-jogador da Seleção Brasileira. Barcelona e Real Madrid têm interesse em contratar o jogador, que custou 222 milhões de euros ao clube francês em agosto de 2017, na maior transação do futebol mundial.

O Real Madrid fez uma oferta na quarta-feira (07) de 120 milhões de euros (cerca de R$ 540 milhões) mais o passe do meio-campista croata Luka Modric. Segundo publicações espanholas, o jogador já teria conversado com Florentino Perez, presidente do clube madrilenho, que teria oferecido um contrato de cinco temporadas.

Por outro lado, o Barcelona estaria convencido de que o jogador, de 27 anos, teria o desejo de retornar ao clube, no qual atuou de 2013 a 2017, e fez grande sucesso ao lado do argentino Lionel Messi e do uruguaio Luis Suárez.

Pai

Enquanto Neymar mantém o silêncio desde que veio à tona a possibilidade de deixar o PSG, o pai do craque, Neymar da Silva Santos, evitou falar sobre as negociações do futuro do camisa 10, que gostaria de deixar o clube francês e retornar ao Barcelona, segundo a imprensa europeia.

Também empresário de Neymar, o pai do atleta mostrou ansiedade para ver o filho voltando a atuar após lesão no tornozelo sofrida em junho, às vésperas da disputa da Copa América. “Ele voltará a ser feliz quando se divertir com seu jogo. Em breve estará em campo. Como pai, é um prazer e um orgulho vê-lo jogar futebol”, disse.

Neymar da Silva Santos também afirmou que o processo pelo qual o jogador passou nos últimos meses – sofrendo uma nova lesão, que o deixou fora da disputa de uma competição com a Seleção no Brasil – o deixou mais forte. “Meu filho está sem jogar futebol há um tempo pela lesão que o deixou fora dos campos desde junho. Mas adquiriu uma grande força para superar os problemas. A vida e o futebol o ensinaram a ser uma pessoa muito forte em momentos complicados”, afirmou o pai do craque.

Neto

Destaque do Valencia durante a última edição do Campeonato Espanhol, o goleiro Neto é um dos reforços do Barcelona para a atual temporada. Autoproclamado ”ganhador”, o atleta brasileiro, revelado pelas categorias de base do Cruzeiro, concedeu entrevista ao diário espanhol Mundo Deportivo, e comentou sobre sua chegada ao clube catalão, a disputa por titularidade com Marc-André ter Stegen, além da possibilidade de jogar ao lado do conterrâneo Neymar.

Uma das principais indefinições da atual janela de transferências, Neymar é cotada como possível reforço do clube catalão. Para Neto, a chegada do craque “seria uma grande contratação”. “Não sou eu quem vai decidir o que vai acontecer. Neymar é um jogador de qualidade muito alta, e se vem dará muito ao Barça. Minha opinião não muda se vier ou não, mas disputar ao lado de jogadores de alto nível é melhor, pois aumenta as chances de obter bons resultados”, disse o goleiro.

