Neymar não vai ao casamento da ex Carol Dantas

Neymar não foi ao casamento de Carol Dantas, sua ex e mãe de seu filho David Lucca, neste sábado (8). Ela, que está grávida de 5 meses do segundo filho, que se chamará Valentin, se casou com o empresário Vinícius Martínez.

Com uma lesão no tornozelo, Neymar foi cortado da Seleção Brasileira que jogará a Copa América. Ele também tem o nome envolvido em uma acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade. Segundo a assessoria dele, não há clima para festa, embora tenha boa relação com a ex e o atual marido dela. Rafaella, irmã de Neymar, foi uma das madrinhas da cerimônia.

O casamento

Carol Dantas e Vinícius Martinez trocaram alianças neste sábado, em Sorocaba, no interior do Estado de São Paulo. A cerimônia, para 300 convidados, foi celebrada por Edilson, padrasto da influenciadora digital, e as alianças foram levadas ao altar por Davi Lucca, filho de sete anos de Carol e Neymar Jr.

Após a troca de votos e alianças, o casal, agora marido e mulher, desceu do altar de mãos dadas com Davi.

Algumas horas após a cerimônia, Carol usou suas redes para celebrar o momento, sendo breve em sua declaração: “Casei com o amor da minha vida! Que momento perfeito”, escreveu ao postar uma foto com seu agora marido.

Entre o time de madrinhas da noiva estava Rafaella Santos, irmã do jogador e ex-cunhada da noiva, que chegou a organizar a despedida de solteira de Carol duas semanas antes do casório.

Carol e o empresário assumiram o romance em dezembro de 2017. Vinícius é formado em Administração e sócio fundador de uma grife de roupas. Eles atualmente esperam seu primeiro filho juntos, que se chamará Valentin.

Detalhes da festa

Assinada por Luis Fronterotta – responsável pela cenografia do casamento do DJ Alok com a médica Romana Novais no início deste ano aos pés do Cristo Redentor -, a decoração da festa seguiu uma linha contemporânea. Já o evento contou com a assessoria de Giu Cohen, da Marriages Assessoria e Cerimonial. A profissional cuidou de cada detalhe pedido pelo casal.

O bufê foi assinado por Isaac Azar, do Paris 6. Já as atrações musicais da festa foram muitas. Entre elas estão: Mateus Viu, Giulia Be, Vitor Kley, Pontifexx, Gustavo Treze e Nizz, Fodassy Crew.

O casal participou da escolha de detalhes da festa, como o bolo, assinado pelo confeiteiro Luiz Toledo. “Em casamentos, os pedidos especiais são super comuns e desta vez não foi diferente. Conversamos sobre algumas ideias e chegamos a um bolo clean, moderno e jovem. Optamos por um bolo mais baixo, sem muitos andares, que é uma grande tendência nos casamentos deste ano. Em vez do visual tradicional, redondo, o bolo escolhido tem um design quadrado, e os andares têm linhas retas bem marcadas, com decoração de placas de açúcar retangulares sobrepostas, em tons de dourado mais discreto e linka perfeitamente com a decoração moderna e despojada”, afirmou o confeiteiro.