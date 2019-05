Neymar posa com Rihanna e elogia cantora nas redes sociais

Neymar compartilhou uma foto em seu Instagram ao lado da cantora Rihanna e impressionou seus seguidores. O craque da seleção brasileira e do PSG surgiu ao lado da personalidade internacional e escreveu: “Rainha e mulher poderosa”.

No clique, publicado no feed e stories, o jogador aparece abraçado com a cantora, que está super misteriosa com óculos escuros e look todo preto. Neymar, por sua vez, optou por pose que parece já estár virando um hábito: o dedo indicador nos lábios, pedindo silêncio.

Na legenda, ele marcou a musa pop. Nos comentários, que foram limitados para os internautas seguidos pelo craque, não faltaram elogios ao encontro.

“Meu coração”, escreveu Ludmilla. “Meu delssss”, exclamou Selton Mello. Luiza Sonza optou por três emojis apaixonados. Leo Picon ainda perguntou: “Gol do Brasil?”.

Alguns ainda brincaram com a frase do momento: juntos e shallow now, em referência à versão da música “Shallow”, originalmente cantada por Lady Gaga e Bradley Cooper e lançada no Brasil por Paula Fernandes e Luan Santana.

