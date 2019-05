Neymar posou com a cantora americana Rihanna e a foto repercutiu na internet

Longe da cerimônia do Troféu UNFP (União Nacional dos Futebolistas Profissionais), do qual era finalista, o craque Neymar surgiu em um clique bem enigmático em seu Instagram, ao lado da cantora Rihanna, na noite de domingo (19). O jogador posou com um dedo na boca, como se pedisse silêncio, abraçado à artista, que usava óculos escuros.

Na legenda, o menino Ney elogiou a diva. “Rainha e mulher poderosa”, escreveu o jogador do Paris Saint-Germain, em inglês. Nos comentários, todo mundo ficou surpreso, inclusive alguns amigos famosos do jogador, como Ludmilla, Leo Picon e Selton Mello.

Rihanna parece ser fã de carteirinha do craque da Seleção Brasileira e já acompanhou vários jogos do Brasil onde aparecia segurando a camisa do craque.

Apesar de ter sido indicado ao prêmio UNFP, Neymar não conseguiu receber o título de melhor jogador da França, que ficou com Kylian Mbappé. O motivo seria a lesão no pé, que deixou Neymar fora de campo por muitas semanas no início do ano.

Encontro com Will

No início do mês, Neymar surpreendeu seus seguidores ao postar vídeos e fotos de um encontro com o ator e cantor Will Smith. Ele não escondeu a emoção ao ver o ídolo. “Aí você tá de boa no telefone e chega o seu ídolo”, disse. O encontro foi promovido pela Otro, empresa no estilo “Netflix”, com conteúdos exclusivos com as maiores estrelas do esporte da atualidade.

O ator revelou que ambos tentam se conhecer há 10 anos, mas nunca foi possível.

No papo, os dois trocaram elogios, fizeram algumas revelações, e Will Smith, que esteve em Paris para promover o filme “Alladin”, aproveitou para ver alguns dos gols de Neymar. Mas o que mais chamou atenção do ator, de 50 anos, foi a forma como o brasileiro comemora seus gols. O astro brincou e disse que levar o estilo para a premiação do Oscar, a principal do cinema internacional. “Eu vou fazer isso um dia no Oscar! É a cara de um super-herói, é como um super-herói faz!”, disse Will Smith para Neymar. Neymar revelou que seu filme favorito protagonizado por Will Smith foi “À Procura da Felicidade”, pelo qual o ator foi indicado ao Oscar em 2007. Sua outra indicação ao prêmio foi por “Ali”, no qual viveu o boxeador Muhammad Ali que, segundo Will revelou ao craque brasileiro, foi seu papel mais difícil de fazer. Ao ser questionado pelo ator sobre como avalia a temporada pelo PSG, o atacante lamentou sua lesão no pé direito e mostrou confiança para o futuro. “A gente se preparou para a temporada, para a Liga Francesa, pra tudo, mas infelizmente não conseguiu todos os objetivos. Conseguimos a Liga Francesa, no meio da temporada acabei me lesionando, fiquei três meses fora.” “Mas estou voltando bem, sem dor, agora me preparando para a Copa América com o Brasil”, declarou Neymar.

