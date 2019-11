Neymar se nega a renovar com o PSG porque quer voltar para o Barcelona

A temporada europeia ainda está longe do fim, mas os rumores sobre o futuro de Neymar já movimentam os bastidores do Velho Continente. Nesta segunda-feira (18), o jornal “Sport” noticia que o jogador “se nega a renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain”, enquanto o “Mundo Deportivo” publica que dirigentes do Barcelona divergem sobre as vantagens de investir na contratação do brasileiro, que defendeu o clube entre 2013 e 2017.

O “Sport” lembra que Neymar só está no Paris Saint-Germain porque o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, freou o seu retorno à Espanha na última janela de transferências. Embora a relação entre as partes tenha melhorado, não há acerto entre os representantes do jogador e os do PSG, que pretende ampliar o atual vínculo de 2022 para 2025. “Dificilmente haverá algum tipo de acordo”, resume a publicação.

Enquanto isso, Eric Abidal, secretário técnico catalão, afirmou ao “Mundo Deportivo” que “um jogador top, que tem a filosofia do Barcelona e que joga em alto nível sempre será uma opção”. Mas reconheceu que recontratar Neymar envolve, além de questões esportivas, um significativo esforço financeiro. “O futuro dirá”, resumiu o cartola.

O brasileiro tem a seu favor a proximidade com alguns dos nomes mais fortes do elenco. E poderia chegar para oxigenar o ataque formado por Messi e Suárez, que terão 33 anos no início da temporada 2019/2020. O francês Griezmann, que chegou este ano, terá 29, um a mais que Neymar.

Contra o atacante da seleção brasileira há fatores relevantes: o Barcelona cogita investir num centro-avante de peso, diante da queda de rendimento físico de Suárez. Para a ponta esquerda, por sua vez, já tem à disposição o ascendente Ansu Fati, de 17 anos, que perderia espaço com a chegada do camisa 10 do Paris Saint-Germain.

Ainda de acordo com o “Mundo Deportivo”, os dirigentes do Barcelona também receiam o número de lesões de Neymar nas últimas duas temporadas, quando ele perdeu as fases decisivas da Liga dos Campeões. A badalada vida social do craque também é um ponto de preocupação.

Morte do tio

Neymar utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem a um familiar que o ajudou durante o início de sua carreira como atleta, o tio Toninho. Infelizmente, o motivo da lembrança foi em razão da morte do parente.

Na publicação, que foi feita através de uma imagem preta, o jogador destacou a importância do tio no seu desenvolvimento profissional. “Tio Toninho era assim que eu te chamava. Não sei nem por onde começar, mas nunca vou esquecer o que você fez por mim e pela minha família. Você foi um herói pra mim, porque os teus poderes era me dar um chuteira ou um tênis de futsal pra pode fazer aquilo que eu mais gostava e olha lá onde chegamos”, escreveu Neymar.

Ainda na descrição da imagem, ele ressaltou que o talento dele foi importante, mas que as pessoas que o apoiaram foram fundamentais para que a sua carreira fosse o sucesso que é hoje.

“Sempre digo que não cheguei onde estou só pelo meu talento e sim pelas pessoas que me ajudaram e você foi uma das principais. Notícia triste de receber, mas sei que você estará olhando e torcendo por mim onde quer que seja. Sou grato por ti, obrigado pelo simples par de tênis”, concluiu.

Fãs e amigos se solidarizaram com o momento e deixaram uma mensagem de conforto para o jogador. “Ele estará sempre com você irmão”, escreveu o ator e cantor Thiago Martins. Um seguidor declarou: “Gratidão é a coisa mais linda. Força!”. A causa da morte do tio de Neymar não foi divulgada.