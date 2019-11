Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.208, realizado neste sábado (16) em São Paulo (SP). O prêmio acumulou em 13,5 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram: 16, 25, 30, 40, 45 e 49. A quina teve 17 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 113.415,57. A quadra teve 1.708 ganhadores; cada um levará R$ 1.612,63. O próximo concurso acontecerá na quarta-feira (20).