Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.162 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (22) em São Paulo (SP). O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 11, 16, 22, 30, 34 e 42. A Quina teve 35 acertadores; cada um receberá R$ 44.279,94. O próximo concurso (2.163) será na próxima quarta-feira (26). O prêmio é estimado em R$ 6,2 milhões.